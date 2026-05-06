Mögliche Entspannung im Nahen Osten: Goldpreis legt deutlich zu

Der Goldpreis hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Hinweise auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten stützten die Notierungen. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg um 3,42 Prozent auf 4.713 US-Dollar (4.032,18 Euro). Dies ist der höchste Stand seit gut einer Woche.

Für deutlichen Schub sorgte zuletzt ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Dies belastete die Ölpreise deutlich und dämpfte die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationserwartungen.