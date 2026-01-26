Wirtschaft

Historischer Rekord: Gold steht vor Sprung über 5.000 Dollar

FILE PHOTO: UK gold bars and coins are displayed in London
Das Edelmetall hat alleine heuer schon um knapp 15 Prozent an Wert zugelegt und steht vor historischem Rekord.
Von Robert Kleedorfer
26.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schon heute, Montag, könnte es so weit sein: Der Goldkurs klettert erstmals über die 5.000-Dollar-Marke. Zu Handelsschluss am Freitag waren es bereits 4.989 Dollar. Seit Jahresbeginn – also in nur rund drei Wochen – beträgt das Plus knapp 15 Prozent. Im Vorjahr waren es 90 Prozent.

Goldene Zeiten für Anleger und ein großes Versäumnis der Politik

Im Fahrwasser verteuert sich Silber 2025 um rund 150 Prozent, in diesem Jahr liegt das Plus bereits bei etwa 40 Prozent. Das Edelmetall übersprang am Freitag erstmals die Marke von 100 Dollar.

Experten führen die Gewinne unter anderem auf den jüngsten Zinssenkungskurs der US-Notenbank Fed, geopolitische Konfliktherde, robuste Käufe der Zentralbanken und ETF-Zuflüsse zurück.

Trotz der bereits starken Kursgewinne in den vergangenen Monaten würden Rohstoffbeimischungen im Depot weiterhin Sinn machen, sagt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft.

Trumps Grönland-Eskalation: Silberpreis explodiert, Gold auf Rekordstand

„Rohstoffe dürften vor einem strukturellen Aufwärtstrend stehen und auch Gold sollte trotz der Anstiege gehalten werden.“ Gold bleibe in Phasen erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten ein gutes Investment, ergänzt Jörg Moshuber von der Schoellerbank Invest.

kurier.at, klee  | 

Kommentare