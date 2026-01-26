Historischer Rekord: Gold steht vor Sprung über 5.000 Dollar

Schon heute, Montag, könnte es so weit sein: Der Goldkurs klettert erstmals über die 5.000-Dollar-Marke. Zu Handelsschluss am Freitag waren es bereits 4.989 Dollar. Seit Jahresbeginn – also in nur rund drei Wochen – beträgt das Plus knapp 15 Prozent. Im Vorjahr waren es 90 Prozent.

Im Fahrwasser verteuert sich Silber 2025 um rund 150 Prozent, in diesem Jahr liegt das Plus bereits bei etwa 40 Prozent. Das Edelmetall übersprang am Freitag erstmals die Marke von 100 Dollar.

Experten führen die Gewinne unter anderem auf den jüngsten Zinssenkungskurs der US-Notenbank Fed, geopolitische Konfliktherde, robuste Käufe der Zentralbanken und ETF-Zuflüsse zurück.

Trotz der bereits starken Kursgewinne in den vergangenen Monaten würden Rohstoffbeimischungen im Depot weiterhin Sinn machen, sagt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft.