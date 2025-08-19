Der Goldpreis sollte auch in den kommenden Monaten kräftig steigen, ist Rudolf Brenner, geschäftsführender Gesellschafter des Handelshauses philoro, überzeugt. Das Kurspotenzial für das Edelmetall sieht er bei 4.800 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm), derzeit sind es knapp 3.340 Dollar (rund 2.860 Euro). "Die zweite Halbzeit für Gold hat erst begonnen", merkt der Edelmetallexperte im Gespräch mit der Austria Presse Agentur an. Bei Gold handle es sich um ein monetäres Metall mit Vorsorgecharakter.

Der Preis werde zudem durch verschiedene Szenarien wie Inflation oder geopolitische Krisen getrieben, gibt Brenner zu bedenken. Außerdem werde die US-Notenbank in absehbarer Zeit anfangen, die Zinsen zu senken, merkt der Händler an.

Wenn andere Anlageformen weniger Zinsen abwerfen, gewinnt das Edelmetall an Attraktivität. Seit Jahresbeginn ist der Preis für Gold von 2.600 auf 3.350 Dollar je Feinunze gestiegen. Nicht zuletzt als "Krisenwährung" ist Gold bei Anlegerinnen und Anlegern nach wie vor beliebt. Und ein weiterer Grund spricht aus Anlegersicht für dieses Edelmetall: Es fällt - im Gegensatz zu den Weißmetallen Silber, Platin und Palladium - beim Erwerb keine Umsatzsteuer von 20 Prozent an. "Daher bevorzugen hier private Investoren Gold", so Brenner. Bei philoro entfallen etwa 90 Prozent des Geschäftes auf Gold. "Bei den Amerikanern, die eher einen spekulativeren Charakter haben, ist Silber hingegen sehr beliebt", erklärt der Marktexperte.

Strukturelles Defizit

Silber habe aktuell ein enormes Potenzial - auch nach den jüngsten Kursanstiegen. "Das Allzeithoch von 2011 ist ja noch nicht geknackt." Damals stieg der Preis je Feinunze auf mehr als 41 Dollar, derzeit liegt er bei 38 Dollar. Der Silberpreis sei zwar volatiler als jener von Gold, werde aber auch von der industriellen Nachfrage getrieben, gibt Brenner zu bedenken.

"Die Industrie braucht jährlich 670 Millionen Unzen an Silber, es gibt jedoch ein strukturelles Defizit von 130 Millionen Unzen", sagt der Edelmetallhändler. "Und das Minenangebot im Silberbereich ist nicht elastisch" - die Förderung kann also nicht so einfach an den Bedarf angepasst werden. Von der Kursfantasie her ist Silber für Brenner daher das derzeit interessanteste Edelmetall.