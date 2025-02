„Go East“: Mercedes will mehr Autos in Ungarn produzieren

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz stemmt sich mit einer Modelloffensive und milliardenschweren Kosteneinsparungen gegen die Absatzkrise. Mit einem Bündel an Maßnahmen sollen drohende Werkschließungen verhindert werden. Etwas überraschend für Aktionäre und Marktbeobachter kündigte Konzernchef Ola Källenius am Donnerstag „die größte Produktoffensive seit Jahrzehnten“ an. Allerdings erst ab 2026. Dann sollen gleich 37 neue Pkw-Modelle auf den Markt kommen, fast die Hälfte davon Elektroautos.

Kapazitäten werden zunächst reduziert

Zukunftsmusik, denn zuvor wird eisern gespart und Fertigungskapazitäten werden herausgenommen bzw. verlagert. Finanzchef Harald Wilhelm versprach, kein Werk in Deutschland zu schließen, aber die Kapazitäten um 100.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Dafür wird weiter Personal abgebaut, was jedoch über Fluktuation und ein Abfertigungsprogramm erfolgen soll. Die jährliche Produktionskapazität in allen Mercedes-Fabriken weltweit werde von aktuell 2,5 Millionen auf zwei bis 2,2 Millionen Einheiten gekappt.

Nach der Devise „Go East“ soll der Produktionsanteil in Ländern mit niedriger Lohnstruktur von heute 15 auf 30 Prozent bis 2027 verdoppelt werden. Konkret nannte der Manager die Mercedes-Fabrik im zentralungarischen Kecskemét, wo die Kosten um 70 Prozent niedriger als in Deutschland seien. Wilhelm kündigte an, ein „zusätzliches Modell“ künftig in Ungarn bauen zu wollen. Spekuliert wird, dass in Kecskemét neben Modellen des kleinen Kompaktsegments auch die Mittelklasselimousine C-Klasse vom Band laufen könnte.

Insgesamt hat Mercedes in Ungarn seit 2021 bereits zwei Millionen Fahrzeuge produziert.