Kehrtwende: Warum Porsche wieder aufs Gas steigt

Steuert Porsche zurück in die Vergangenheit oder zurück in die Zukunft? Diese Frage stellten sich viele, als am Freitag bekannt wurde, dass ausgerechnet jener deutsche Autobauer mit der ehrgeizigsten Elektroauto-Strategie das Steuer herumreißt. Künftig sollen wieder mehr Autos mit Verbrennungs- und Plug-in-Hybridmotoren ausgestattet und mehr Luxus- und Sonderanfertigungen gebaut werden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bisher plante Porsche, bis 2030 mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb auszuliefern. Fast alle Modelle, mit Ausnahme des Elfer, sollten nach und nach elektrisch werden. Der E-Motor sei dem Verbrenner langfristig überlegen, betonte Porsche-Chef Oliver Blume stets. Dass der Sportwagenbauer jetzt seine Ambitionen zurückfährt, um aus der Krise zu kommen, hat aber nicht nur mit dem Antrieb zu tun. Es haben sich gleich mehrere, zum Teil hausgemachte Probleme angehäuft. Ein Überblick:

China-Delle

Wie alle deutschen Autobauer leidet auch die Sportautomarke unter der Absatzflaute in China, wo nach drei Quartalen 2024 knapp 30 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft wurden. Die Volksrepublik ist mit 43.280 verkauften Porsche-Modellen nur noch der drittgrößte Einzelmarkt nach Nordamerika und Europa. Tendenz weiter fallend. Die deutschen E-SUV sind den Chinesen einfach zu teuer, der Konzern selbst macht die schwierige Wirtschaftslage in der Region dafür verantwortlich. Der China-Chef von Porsche musste inzwischen seinen Hut nehmen.