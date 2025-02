Am Donnerstagabend teilte Porsche mit, dass der Vorstand „umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung der kurz- und mittelfristigen Ertragskraft der Gesellschaft beschlossen habe". Unter anderem sollen wieder mehr Porsche-Modelle mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybridmotoren ausgestattet und gebaut werden. Denn das Geschäft mit Elektro-Sportwagen läuft schleppend. Vor allem der Taycan hatte im vergangenen Jahr ein dickes Minus bei den Zulassungen. 20.836 Fahrzeuge wurden 2024 an Kunden ausgeliefert, das entspricht einem Rückgang von 49 Prozent.

Porsche erklärte, dass der nächste Cayenne zwar elektrisch wird, die dritte Generation des Cayenne eine weitere Produktaufwertung bekommt und parallel zur vierten, rein elektrischen Generation weiterläuft. Bis über das Jahr 2030 hinaus soll das SUV weltweit in drei Antriebsvarianten angeboten werden.

Beim Cayenne gab es bereits im vergangenen Jahr ein Umdenken. "Da sich die Transformation zur Elektromobilität weltweit sehr unterschiedlich entwickelt, haben wir bereits begonnen, Projekte und Produkte auch im Hinblick auf die Verbrennertechnologie neu zu kalibrieren und zu priorisieren“, sagte damals Lutz Meschke , stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT (der mittlerweile vor einem möglichen Abschied von Porsche steht).

Auch die Entscheidung, den Macan in Europa nur mehr als Elektroversion zu verkaufen, wird in Stuttgart offenbar bereits überdacht, berichtete das britische Automagazin Autocar. Immerhin war der Macan gemeinsam mit dem Cayenne im Jahr 2023 das meistverkaufte Modell der Marke.

Denkbar wäre, dass Porsche mit dem Macan ähnlich verfährt wie mit dem Cayenne, also den Verbrenner nochmals überarbeitet und updatet und ihn (wieder) in Europa anbietet. Allerdings müsste Porsche, um den aktuellen Verbrenner-Macan wieder auf den Markt zu bringen, noch bei der Software Hand anlegen und sie gründlich modernisieren. Ein Grund, den Verbrenner-Macan vom Markt zu nehmen, war, dass er nicht mehr den EU-Kriterien zur Cybersicherheit entsprach, die im Sommer vergangenen Jahres in Kraft traten.