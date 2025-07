Die Lottolizenz samt der einzigen Online-Genehmigung läuft 2027 aus, auch die Konzessionen für sechs der zwölf Casinos. Doch alle Experten rechnen damit, dass die Verfahren bis zu vier Jahre dauern können. Es dürften sich so viele Interessenten bewerben wie noch nie, die Verlierer werden jede Entscheidung beeinspruchen.

Marterbauer-Vorgänger Magnus Brunner (ÖVP) brachte auch in Sachen Glücksspiel nichts auf Schiene, angeblich scheiterte es an den Grünen. Dass die Beamten längst fertige Entwürfe im Lad'l haben, wird im Ministerbüro dementiert.

Jackpot für Lotterien

Stark anzunehmen, dass daher die Gültigkeitsfrist der Lizenzen verlängert wird. Gesetzlich ist derzeit nur ein Jahr möglich, darüber hinaus muss das Gesetz geändert werden. Möglicherweise auf drei Jahre, was ein Jackpot für die teilstaatliche Casag wäre. Wird dort freilich in Abrede gestellt, man sei daran interessiert, „dass alles planmäßig abläuft, sonst könnten wir keine Projekte und Investitionen planen“, meint Sprecher Patrick Minar.

Spannend wird, ob wieder nur eine Online-Lizenz vergeben wird, oder, wie in etlichen EU-Ländern, mehrere Konzessionen unter strengen Auflagen. Seit Jahren spielen viele Anbieter mit Genehmigung in Malta nach Österreich herein. Irgendwie absurd – nicht erlaubt, aber einige dieser Unternehmen zahlen hierzulande Steuern.