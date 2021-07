Giesswein: „Wir sind schneller als Amazon“

Der größte Lieferant von Merinowolle ist übrigens Australien – doch bei Farmen in „Down Under“ kaufen die Tiroler bewusst nicht ein. Denn in Australien ist das sogenannte Mulesing üblich, bei dem den Tieren ohne Betäubung die Haut rund um den Schwanz entfernt wird, um einen Parasitenbefall zu verhindern. Eine Praxis, die auch in Neuseeland vorkommt und von Tierschützern scharf kritisiert wird.

Also Ware aus Südamerika, die dann nach Europa kommt, um etwa im italienischen Bergamo gesponnen zu werden. Das führte in der Pandemie zu Problemen, weil Lkw-Fahrer die Stadt wegen der anfangs hohen Infektionszahlen nicht anfahren wollten, plaudert Giesswein aus dem Nähkästchen. Gestrickt und zugeschnitten wird dann in Tirol, der fertige Sportschuh entsteht aber in Vietnam und in China, kommt zurück nach Brixlegg und wird von dort aus exportiert.