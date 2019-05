 Gespaltenes Bild: Wohin steuert die EU wirtschaftlich?

2. Alte und junge Europäer

Dass der Aufholprozess in der EU noch funktiontiert belegen die hohen Wachstumsraten der „jüngeren“ EU-Mitglieder in Ost- und Südosteuropa. Die Wirtschaftsleistung stieg in Polen, Ungarn und Rumänien im ersten Quartal 2019 um rund fünf Prozent.

Die Arbeitsmärkte seien leer gefegt, „das treibt die Realeinkommen kräftig hoch“, sagt Richard Grieveson vom Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche.

Die Kehrseite: Das Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West ist immer noch beträchtlich. Weil die Einkommens-Unterschiede so groß sind, brechen Massen junger Menschen aus Rumänien oder Bulgarien in den Westen auf. In der Heimat fehlt ihr Know-how, in Westeuropa verdrängen sie schlechter qualifizierte Arbeitskräfte und drücken die Löhne.

Österreich vereint beides: hohen Wohlstand und ein „Mitnaschen“ am Wachstum vor der Haustür. Die heimische Wirtschaftsleistung ist laut Wifo heute um 16 Prozent höher als sie ohne EU-Beitritt wäre. Dank zentraler Lage hat Österreichs Außenhandel (+46 % ) mehr profitiert als in Finnland (+13 %) oder Schweden (+6 %).