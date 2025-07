Geringverdiener leiden stärker unter Hitze

Die subjektive Belastung während einer Hitzewelle ist aber auch je nach Geschlecht, Alter und Wohnsituation unterschiedlich hoch. Betrachtet man das Alter, klagten Befragte unter 30 Jahren in allen Einkommensschichten am stärksten über Strapazen durch hohe Temperaturen. Knapp 62 Prozent der Personen unter 30 Jahren mit niedrigem Haushaltseinkommen fühlten sich sehr stark oder eher stark belastet. Damit lagen sie etwa elf Prozentpunkte über dem Durchschnitt dieser Einkommensgruppe (51 Prozent). Mit dem Alter nahm die gefühlte Belastung ab. Unter den Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen über Jahren gaben nur 45,6 Prozent an, sehr stark oder stark beeinträchtigt zu sein.

Unterschiede bei der wahrgenommenen Belastung gab es auch nach Geschlecht: Frauen aller Einkommensgruppen gaben eine stärkere Belastung durch die hohen Temperaturen an als Männer. Am stärksten fühlten sich mit 54,5 Prozent Frauen mit niedrigem Einkommen belastet, bei Männern waren es in dieser Einkommensgruppe 45,4 Prozent. Mit steigendem Haushaltseinkommen nahm die Belastung sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern signifikant ab.

Alexandra Wegscheider-Pichler, Studienautorin bei der Statistik Austria, betonte am Dienstag, dass es sich bei der Erhebung um die subjektive Wahrnehmung der Belastung handle, nicht um die Gefährdung durch hohe Temperaturen. Man könne also nicht sagen, dass Ältere keine Probleme mit Hitze haben. "Generell zeigen die Daten, dass jüngere Personen etwas häufiger in dicht besiedelten Gebieten leben als ältere Personen, das erklärt aber nur einen Teil der höheren gemeldeten Hitzebelastung bei Jüngeren."

Unterschiede nach Wohnsituation

Ebenfalls eine Rolle bei der gefühlten Hitzebelastung spielt die Wohnsituation: Wer in einem Einfamilienhaus im Grünen wohnt, leidet tendenziell weniger unter hohen Temperaturen als Menschen, die in Mehrparteienhäusern in der Stadt leben. Je mehr Wohneinheiten ein Gebäude hat, desto stärker die wahrgenommene Last. In Häusern mit 20 oder mehr Wohnungen fühlen sich Personen mit mittlerem Einkommen mit 62,6 Prozent am meisten belastet.

In allen anderen Gebäudearten sind Menschen mit geringem Haushaltseinkommen am stärksten betroffen. Zudem melden Personen in Mietwohnungen eine signifikant überdurchschnittliche Belastung durch Hitze: Unter ihnen sind es je nach Einkommen 52,2 bis 55,5 Prozent. Unter Besitzerinnen und Besitzern von Eigentumswohnungen gaben das nur 40 Prozent an.