Geldwäsche-Richtlinie: EU leitet Verfahren gegen Österreich ein

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch bekanntgegeben, gegen Österreich, Deutschland und Frankreich wegen der nicht korrekten Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Die Versäumnisse betreffen laut Kommission insbesondere die Definitionen und Regelungen zur Haftung juristischer Personen. Weiters hat die Kommission Österreich aufgefordert, die EU-Vorschriften zur Geschlechterparität in Aufsichtsräten vollständig umzusetzen. Österreich muss auf Mängel reagieren Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie definiert Straftatbestände und Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen im Zusammenhang mit Geldwäsche. Ihr Ziel ist es, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu verhindern, dass Straftäter mildere Rechtssysteme ausnutzen.

Angesichts der fehlerhaften Umsetzung der Regelung übermittelt die Kommission Österreich, Deutschland und Frankreich ein förmliches Mahnschreiben. Die Länder haben nun zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission aufgezeigten Mängel zu reagieren und diese zu beheben. Erfolgt keine zufriedenstellende Antwort, kann die Kommission im nächsten Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens begründete Stellungnahmen versenden.