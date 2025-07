EuGH: Österreichs Anti-Geldwäsche-Gesetz ist EU-konform

Österreichische Vorschriften über die Haftung juristischer Personen für Verstöße gegen Anti-Geldwäsche Regelungen seien mit EU-Recht vereinbar: Dies sagt Generalanwältin Tamara Ćapeta des Europäischen Gerichtshofs in ihren am Donnerstag in Luxemburg vorgelegten Schlussanträgen (Rechtssache C 291/24). Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde hatte gegen die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG wegen der Verletzung von Sorgfaltspflichten eine Sanktion verhängt.