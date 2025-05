Der zentrale europäische Wertpapier-Verwahrer Euroclear gibt Insidern zufolge eingefrorene russische Gelder in Milliardenhöhe an westliche Investoren frei.

Insider: Verfahren kommt Tausch festgesetzter Mittel gleich

Investoren hatten Euroclear dazu gedrängt, die Mittel freizugeben. Zwei der Insider sagten, das Verfahren komme einer Art Tausch gleich: In Russland festgesetztes Vermögen westlicher Investoren werde gegen in der EU eingefrorene russische Mittel getauscht. In den vergangenen Monaten habe Russland 3 Mrd. Euro Barmittel beschlagnahmt, die von Euroclear bei einer Depotbank in Russland gehalten worden waren.

Der nun den Kreisen und dem Dokument zufolge anstehende Schritt von Euroclear stellt eine neue Stufe im Umgang Europas mit den russischen Vermögenswerten dar. Bisher wurden diese Gelder für Kredite und Zahlungen an die Ukraine genutzt und von Russlands Präsident Wladimir Putin als Diebstahl kritisiert. Die Sanktionen wurden wegen des von ihm befohlenen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängt.