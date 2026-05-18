Streit um Lohntransparenz: "Das wollen halt viele nicht"

Arbeitnehmervertreterinnen drängen auf eine fristgerechte, nationale Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Die Frist dafür endet wie berichtet am 7. Juni, doch von einer Einigung ist man auf Sozialpartnerebene noch weit entfernt. Ziel ist es, Lohndiskriminierung zu verhindern und die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern zu schließen. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl wirft den Wirtschaftsvertretern eine Blockadehaltung vor und hofft nun auf Unterstützung von WKO-Präsidentin Martha Schultz. Einige Punkte seien bereits abgesprochen und "die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Anderl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der EU-Abgeordneten Evelyne Regner (SPÖ) am Montag.

22 EU-Länder säumig Österreich ist nicht das einzige Land, das die EU-Richtlinie noch nicht umgesetzt hat. Erst fünf der 27 EU-Mitgliedsstaaten haben bisher entsprechende nationale Gesetze beschlossen, allerdings hat die Mehrheit zumindest mit der Umsetzung begonnen. Nur in sechs Staaten - darunter Österreich - wurden noch keine Schritte nach Brüssel gemeldet. Die Richtlinie sei beschlossenes Recht, "diese einfach nicht umzusetzen, weil es einem nicht passt, sei ein "No Go", betonte Regner. Die Richtlinie sei handwerklich und inhaltlich gut und werde die Lebenssituation von Millionen Frauen verbessern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER EU-Abgeordnete Evelyne Regner

Lohntransparenz sei der wichtigste Hebel für den Abbau des nach wie vor bestehenden geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Wenn ein Arbeitgeber einen männlichen Kollegen mehr zahlen möchte, sei es weiterhin möglich, so Regner, "aber es muss halt erklärt werden warum. Das wollen halt viele nicht."

Was die Lohntransparenzrichtlinie regelt Die EU-Lohntransparenzrichtlinie verpflichtet Arbeitgeber zu mehr Offenheit bei Gehältern, um Lohndiskriminierung zwischen Frauen und Männern zu verhindern. Bewerber müssen bereits vor der Einstellung Informationen über das Gehalt oder die Gehaltsspanne erhalten, und Beschäftigte bekommen ein Recht auf Auskunft über vergleichbare Bezahlung im Unternehmen. Ab 100 Mitarbeiter müssen Betriebe dazu Einkommensberichte erstellen. Wird darin ein Lohngefälle von mehr als fünf Prozent festgestellt, das nicht durch objektive und geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden kann, müssen Unternehmen Maßnahmen treffen. Wie sanktioniert wird, obliegt dem nationalen Gesetzgeber. Die AK schlägt vor, dass Firmen, die keine Einkommensberichte erstellen, von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden sollen.