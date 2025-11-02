Der Equal Pay Day fällt 2025 auf Allerseelen. Am 2. November haben Männer im Durchschnitt bereits das Jahresgehalt von Frauen erreicht - einen Tag später als noch im Vorjahr. Die Lohnschere beträgt 16,3 Prozent; Männer haben ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 63.451 Euro brutto, das von Frauen liegt bei 53.128 Euro brutto. Zwei Equal Pay Days machen jedes Jahr auf den weiterhin bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam, der erste fand im Februar statt.

Equal Pay Day: In den letzten 10 Jahren verschoben Den Equal Pay Day im Herbst berechnet die Arbeiterkammer Oberösterreich jährlich aufgrund der durchschnittlichen Jahres-Bruttobezüge ganzjährig vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Basis ist die - derzeit aktuellste - Lohnsteuerstatistik aus dem Jahr 2023. Frauen arbeiten demnach 305 Tage "bezahlt" und 60 Tage "gratis", wenn man ihr Gehalt mit jenem der Männer vergleicht. Auch bei den Pensionen spiegelt sich der Unterschied wider: Frauen erhalten in Österreich im Schnitt 1.527 Euro brutto Pension im Monat – 1.008 Euro weniger als Männer mit 2.535 Euro. Die Folge: Jede fünfte Frau über 65 Jahren ist armutsgefährdet, wie die Statistik Austria 2023 vorrechnete. In den letzten zehn Jahren hat sich der Equal Pay Day damit um rund drei Wochen verschoben - 2015 fiel er noch auf den 11. Oktober, Frauen arbeiteten 82 Tage "gratis".

Lohnschere schließen? Wien und Innsbruck als Spitzenreiter Die Equal Pay Days der einzelnen Bundesländer liegen indes weit auseinander. Während Wien mit dem 22. November und einer Lohnlücke von 11 Prozent einmal mehr Vorreiter ist, findet sich Vorarlberg mit dem 10. Oktober und einer Lücke von 22,7 Prozent auf dem letzten Platz. Dazwischen liegen das Burgenland (6. November),

Niederösterreich (1. November),

Kärnten (31. Oktober),

die Steiermark (27. Oktober),

Salzburg

Tirol (25. Oktober)

sowie Oberösterreich (19. Oktober). Der Städtebund hat sich auch die Landeshauptstädte angesehen. Diese schneiden grundsätzlich besser ab als das Bundesland, in dem sie liegen - Ausnahmen sind Bregenz als Schlusslicht mit dem 7. Oktober und Eisenstadt mit dem 30. Oktober. Ganz vorne liegt Innsbruck mit dem 23. November.