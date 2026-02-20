IT-Gehaltsstreit eskaliert: Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks auf

Der Streit um einen neuen Kollektivvertrag (KV) in der IT-Branche spitzt sich zu. Nachdem es auch in der sechsten Verhandlungsrunde für die rund 90.000 Angestellten der IT keine Einigung gab, ruft die Gewerkschaft GPA zu Warnstreiks am 3. und 4. März auf. Wo genau gestreikt wird, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

„Wir haben immer wieder versucht eine Lösung am Verhandlungstisch zu ermöglich, doch das funktioniert nur, wenn auch tatsächlich beide Seiten daran interessiert sind“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, in einer Aussendung. Die Arbeitgeber müssten für einen möglichen Kompromiss deutlich nachbessern, damit eine vertretbare Lösung möglich sei.