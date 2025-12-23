Gebrauchtwagen in Österreich besonders teuer

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Österreich zählt laut einer Erhebung der Online-Plattform AutoScout24 zu den teuersten Gebrauchtwagenmärkten Europas. Seit 2019 seien die verlangten Durchschnittspreise um 46,4 Prozent gestiegen, ähnliche hohe Zuwächse wiesen nur die Niederlande (ebenfalls 46,4 Prozent) sowie Belgien (43,2 Prozent) auf. Im europäischen Schnitt gingen die Preise in den vergangenen sechs Jahren um 34 Prozent nach oben, zeigen die Daten. In Österreich kostete ein Gebrauchtwagen heuer durchschnittlich 29.505 Euro. Gegenüber 2024 (29.543 Euro) entspricht das immerhin einem minimalen Rückgang von 0,1 Prozent. Europaweit lag der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis 2025 bei 25.500 Euro.

Österreichs Spritpreise im EU-Mittelfeld Die Spritpreise in Österreich sind im Jahresschnitt bereits das dritte Jahr in Folge gesunken. Im EU-Vergleich liegt Österreich mit 1,54 Euro je Liter für Diesel und 1,52 Euro je Liter für Eurosuper im EU-Mittelfeld, geht aus der Spritpreisbilanz des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) für heuer hervor. Die höchsten Treibstoffpreise gab es demnach in Dänemark, deutlich weniger zahlten Autofahrer hingegen in Bulgarien und Malta. Für Eurosuper mussten Autofahrer hierzulande mit 1,52 Euro um 5 Cent je Liter weniger bezahlen als im Vorjahr. Der Diesel-Preis gab im Vergleich zum Vorjahr um 6 Cent auf 1,54 Euro nach. Deutlich tiefer in die Taschen greifen mussten hingegen Autofahrerinnen und -fahrer in Dänemark: Dort kostete ein Liter Eurosuper 1,96 Euro je Liter. Aber auch in den Niederlanden (1,92 Euro), Griechenland (1,76 Euro) sowie in Deutschland und Irland (jeweils 1,73 Euro) kostete die Tankfüllung deutlich mehr als in Österreich. Nicht viel anders die Situation beim Diesel: In Dänemark kostete dieser 1,76 Euro je Liter, in Irland 1,71 Euro. Aber auch in den Niederlanden (1,69 Euro), Belgien (1,66 Euro) und Italien (1,65 Euro) kostete der Sprit deutlich mehr.