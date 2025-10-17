Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Ferrari gilt für viele Menschen immer noch als das Traumauto schlechthin. Den wenigsten ist es vergönnt, tatsächlich einen zu besitzen. Die Preise sind astronomisch – was ein Grund sein kann, auf den Erwerb zu verzichten. Bleibt noch die Möglichkeit, den Ferrari als Gebrauchtwagen - etwas günstiger - zu bekommen. Es gibt aber für Kunden noch andere Gründe, den Ferrari später als Gebrauchten zu kaufen. Es kann sein, dass das Traumauto anfangs nur in einer limitierten (und sofort ausverkauften) Kleinserie produziert wurde oder man will auf einen Neuwagen (Wartezeit oft bis zu 2 Jahre) nicht so lange warten. Grundsätzlich sollte die Auswahl groß sein. Laut Ferrari existieren 90 Prozent aller je gebauten Autos mit dem springenden Pferd noch immer.

Geht es um gebrauchte Ferraris so gibt es vom Werk das eigene Approved-Programm. Bei gebrauchten Ferraris reden wir immer noch von sechsstelligen Summen und um das Risiko gering zu halten, soll das Approved-Programm Sicherheit bieten. Es ist das einzige, spezielle Zertifizierungsprogramm für Fahrzeuge aus Vorbesitz von Ferrari und ausschließlich autorisierte Ferrari Vertragspartner dürfen das Zertifikat „Ferrari Approved“ ausstellen. Wichtig für die Käufer: Damit verbunden ist auch eine Garantie von 24 Monaten und das ohne Kilometerbegrenzung. Dazu kommt noch ein Mobilitätsservice.

Approved ist für Autos anwendbar, die höchstens 15 Jahre alt sind. Wir sehen uns auf der entsprechenden Homepage (preowned.ferrari.com) um und finden derzeit 33 gebrauchte Ferraris, die aktuell in Österreich zu haben sind. Günstigstes Modell ist ein California T von 2014 für rund 180.000 Euro. Rund 130 gebrauchte Ferraris wechseln in Österreich jedes Jahr den Besitzer. Im Schauraum des Ferrari-Händlers Scuderia Gohm in Vösendorf stehen bei unserem Besuch auch exklusive Fahrzeuge wie der SF90 oder der Purosangue mit Approved-Auszeichnung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Andrusio Mit einer Speziallampe checkt der Mechaniker der Scuderia Gohm den Lack