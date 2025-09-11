Neuauflage des Klassikers: So provokant zeigt sich der Ferrari Testarossa 849

Während die IAA Mobility die Blicke der Autowelt auf sich zieht und zahlreiche Hersteller um Aufmerksamkeit buhlen, sorgt Ferrari in Mailand für Konkurrenz und stellt die neue Generation der legendären Modellreihe Testarossa vor. Erst kürzlich erlangte der Hersteller die Namensrechte am Modell zurück, was die Wiederbelebung der Bezeichnung nun offiziell ermöglicht.

Der Testarossa 849 verbindet einen V8-Biturbo Verbrennungsmotor mit drei Elektromotoren und erreicht eine Systemleistung von bis zu 1.050 PS. Ferrari bietet das Modell sowohl als Plug-in-Hybrid als auch künftig in einer Spider-Version an, die eine offene Karosserieform ermöglichen soll.

Das Interieur des Testarossa 849 ist minimalistisch gestaltet, um den Fokus auf das Fahrerlebnis zu erhöhen, erklärt der Hersteller. Hochwertige Materialien und eine klare Linienführung sollen das Cockpit prägen, während Assistenzsysteme, Mobiltelefon-Connectivity und digitale Anzeigen serienmäßig integriert sind. Die Spider-Variante ergänzt das Angebot um die Möglichkeit, mit offenem Dach zu fahren.

Technisch kombiniert der Ferrari Verbrennungstechnik mit moderner Hybridunterstützung. Die drei Elektromotoren sollen die Traktion verbessern, die Beschleunigung erhöhen und zur Gesamtleistung beitragen. Durch die Kombination soll der Testarossa 849 sowohl für kurze Sprints als auch für dynamisches Fahren auf der Straße ausgelegt sein. Offizielle Beschleunigungswerte veröffentlichte Ferrari bislang nicht, die Leistung wird aber (seinen Vorgängern entsprechend) als hochklassig im Segment der Supersportwagen eingestuft.