Namensrechts-Streit: Ferrari darf nun doch wieder "Testarossa" verwenden

Der Name Testarossa sorgt bei Autokennern für einen roten Kopf – eine Ikone für italienisches Design und den Glanz der 80er-Jahre. Nun darf Ferrari die Rechte an der legendären Modellbezeichnung behalten: Ein EU-Gericht hat entschieden, dass die Marke weiterhin exklusiv dem Sportwagenhersteller aus Maranello gehört. Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende. Das EU-Gericht in Luxemburg entschied zugunsten des traditionsreichen italienischen Sportwagenherstellers und hob damit ein früheres Urteil der EU-Markenbehörde auf, die dem Unternehmen zwischenzeitlich die Rechte am Namen aberkannt hatte.

Auslöser für den Rechtsstreit war ein deutsches Unternehmen, das die Rechte am Namen „Testarossa“ für eigene Produkte, darunter Fahrräder und Spielzeug, beanspruchte. Die EU-Markenbehörde hatte Ferrari vorgeworfen, die Marke über Jahre hinweg nicht ausreichend genutzt zu haben, da zwischen 2010 und 2015 keine Neufahrzeuge unter dem Namen verkauft wurden. Nach EU-Recht kann eine Marke verfallen, wenn sie über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht "ernsthaft genutzt" wird.