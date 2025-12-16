Ein etwas günstigeres Tankjahr neigt sich dem Ende zu. Im Vergleich zu 2024 lag der Preis heuer je Liter Diesel im Schnitt um rund 6 Cent unter dem Vorjahreswert, beim Superbenzin waren es 5 Cent weniger. Im Jahresschnitt (Stand 15. Dezember) kostete ein Liter Super 1,518 Euro, der Dieselpreis lag durchschnittlich bei 1,537 Euro, wie der ÖAMTC am Dienstag mitteilte. Diesel war den Angaben zufolge das vierte Jahr in Folge teurer als Benzin. "Der frühere Preisvorteil scheint damit endgültig dahin zu sein", so ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Dominik Graf. In den vergangenen sieben Jahren habe sich aufgrund des Trends zur Elektrifizierung die Gesamtzahl der Diesel-Pkw um rund 350.000 reduziert. Allerdings würden nach wie vor knapp die Hälfte aller in Österreich zugelassenen Pkw mit Diesel betankt.

Sprit- und Rohölpreise laut ÖAMTC wieder stärker entkoppelt Der ÖAMTC habe auch heuer wieder eine Entkopplung von Rohöl- und Spritpreisen beobachtet. Günstigeres Rohöl habe während des Jahres demnach nur sehr verzögert zu Preisreduktionen an den Zapfsäulen geführt, gestiegene Rohölkurse hätten sich dagegen fast zeitgleich auf der Tankrechnung abgezeichnet. So seien die Jahreshöchstpreise für Super und Diesel Mitte Jänner fast auf den Tag genau mit dem Höchstpreis für Erdöl zusammengefallen. Die tiefsten Spritpreise habe es Anfang Juni gegeben - rund einen Monat nachdem die Erdölpreise ihren Tiefststand erreicht hatten.