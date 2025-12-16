Tank-Kosten: So teuer waren Diesel und Benzin in diesem Jahr
Ein etwas günstigeres Tankjahr neigt sich dem Ende zu. Im Vergleich zu 2024 lag der Preis heuer je Liter Diesel im Schnitt um rund 6 Cent unter dem Vorjahreswert, beim Superbenzin waren es 5 Cent weniger. Im Jahresschnitt (Stand 15. Dezember) kostete ein Liter Super 1,518 Euro, der Dieselpreis lag durchschnittlich bei 1,537 Euro, wie der ÖAMTC am Dienstag mitteilte.
Diesel war den Angaben zufolge das vierte Jahr in Folge teurer als Benzin. "Der frühere Preisvorteil scheint damit endgültig dahin zu sein", so ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Dominik Graf. In den vergangenen sieben Jahren habe sich aufgrund des Trends zur Elektrifizierung die Gesamtzahl der Diesel-Pkw um rund 350.000 reduziert. Allerdings würden nach wie vor knapp die Hälfte aller in Österreich zugelassenen Pkw mit Diesel betankt.
Sprit- und Rohölpreise laut ÖAMTC wieder stärker entkoppelt
Der ÖAMTC habe auch heuer wieder eine Entkopplung von Rohöl- und Spritpreisen beobachtet. Günstigeres Rohöl habe während des Jahres demnach nur sehr verzögert zu Preisreduktionen an den Zapfsäulen geführt, gestiegene Rohölkurse hätten sich dagegen fast zeitgleich auf der Tankrechnung abgezeichnet. So seien die Jahreshöchstpreise für Super und Diesel Mitte Jänner fast auf den Tag genau mit dem Höchstpreis für Erdöl zusammengefallen. Die tiefsten Spritpreise habe es Anfang Juni gegeben - rund einen Monat nachdem die Erdölpreise ihren Tiefststand erreicht hatten.
2025 lag die nationale CO2-Bepreisung bei 55 Euro je Tonne CO2. Inklusive Umsatzsteuer gingen damit 15 Cent je Liter Benzin und 16,5 Cent je Liter Diesel (aufgrund des höheren CO2-Gehalts) auf diese Maßnahme zurück. Rechnet man Mineralölsteuer und die übrige Umsatzsteuer dazu, machten Steuern und Abgaben laut ÖAMTC mehr als die Hälfte der Rechnung an den Zapfsäulen aus.
Preisunterschiede zwischen Bundesländern
Am teuersten fiel das Tanken 2025 nach Angaben des ÖAMTC in Tirol aus, gefolgt von Vorarlberg und Salzburg. Günstiger war es in Wien, dem Burgenland und Niederösterreich sowie Oberösterreich und Kärnten. Am günstigsten tankte man über das Jahr gesehen in der Steiermark. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bundesland lagen fast 10 Cent je Liter Kraftstoff.
Kommentare