Gazprombank lotet Verkauf der Schweizer Tochter aus

Die russische Gazprombank stellt ihre Schweizer Tochter auf den Prüfstand. Die Muttergesellschaft habe entschieden, die möglichen strategischen Optionen für die Gazprombank (Switzerland) Ltd auszuloten, teilte das Institut mit Sitz in Zürich am Freitag mit. Diese Optionen umfassten unter anderem einen möglichen Verkauf von Firmenteilen oder des gesamten Unternehmens.