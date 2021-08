Gazit Globe will Atrium Real Estate ganz übernehmen

Der Immobilieninvestor Gazit Globe will die auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Atrium European Real Estate Ltd. komplett übernehmen. Das hat Atrium mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey am Montag bestätigt. Der Aktienkurs von Atrium sprang nach dem Übernahmeangebot zeitweise um zehn Prozent in die Höhe. Gazit Globe gehörten zuletzt 73,8 Prozent von Atrium. Im Jahr 2019 war Gazit Globe mit einem Übernahmeoffert gescheitert.

Kurs stieg

Für die noch nicht in ihrem Eigentum stehenden Atrium-Aktien bietet die Gazit Globe Ltd. mit Sitz in Tel Aviv (Israel) jetzt 3,35 Euro pro Anteilsschein. Der Kurs kletterte daraufhin am Montagvormittag um bis zu 10,07 Prozent oder 29 Cent auf 3,22 Euro. Später fielen die Titel auf 3,19 Euro zurück, noch immer ein Plus von 8,7 Prozent.