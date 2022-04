Gas-Stopp in Polen und Bulgarien - Folgen für Austro-Firmen offen

Polen zeigt Interesse an Kooperationen in der Technologiebranche und vor allem im Bereich Umwelttechnik, um aktuelle Energieprobleme zu lösen", schreibt die WKÖ. In Polen müssen KMU keine Körperschaftssteuer zahlen, solange alle Profite in Polen reinvestiert werden.

"Gut vorbereitet"

Bulgarien lag unter Österreichs Exportmärkten zuletzt nur auf Rang 28. Das Balkanland ist wie Österreich besonders von russischem Gas abhängig. Wienerberger betreibt dort in Lukovit eines der größten Ziegelwerke Europas. "Trotz des russischen Gaslieferstopps in Bulgarien und Polen läuft bei Wienerberger die Produktion in allen europäischen Werken aktuell kontinuierlich weiter", teilte der Konzern mit Werken in beiden Ländern am Mittwoch mit.

"Wienerberger ist auf diese Situation dank einer vorausschauenden Energiebeschaffungspolitik gut vorbereitet, hat bereits rund 90 Prozent des heuer benötigten Gases eingekauft, verfügt über Krisenpläne in den jeweiligen Ländern und ist mit Regierungen und lokalen Planstellen in Kontakt."