Führungskräfte-Studie zeigt: Managerinnen sind unzufriedener

Eine Studie unter deutschen Führungskräften hat deutliche Unterschiede in Zufriedenheit, gefühlter Wertschätzung und finanzieller Anerkennung zwischen männlichen und weiblichen Managern ergeben. So sind männliche Führungskräfte mit 46 Prozent häufiger zufrieden in ihrem Job als weibliche, wie eine von der Wirtschaftsberatung EY veröffentlichte repräsentative Umfrage zeigt. Bei den Frauen sind demnach 39 Prozent der leitend Beschäftigten zufrieden.

Frauen bewerten Lage im Unternehmen kritischer Die Chancengleichheit bei den Karrierechancen bewerten drei von vier männlichen Führungskräften als gut bis sehr gut, bei den Frauen schließen sich dieser Bewertung nur 56 Prozent an. Anerkennung für ihre Arbeit verspüren zugleich nur 72 Prozent der Managerinnen, aber 82 Prozent der Manager. 62 Prozent der Frauen gaben an, dass sie für ihre Arbeit mehr verdienen sollten - bei den Männern sind es 56 Prozent. Mit Blick auf das gesamte Unternehmen halten 32 Prozent der Managerinnen das Gehaltsgefüge für nicht fair, bei den Männern ist es nur jeder Vierte.