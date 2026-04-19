Fruchtsäfte werden seltener gekauft, bringen aber mehr Umsatz

Ist man in Supermärkten länger nicht mehr an Saftregalen vorbeigekommen und will doch wieder einmal zugreifen, kann man aufgrund der Preisentwicklung durchaus ins Staunen geraten. Die Steigerung wird von der Nahrungsmittelindustrie mit stark gestiegenen Rohwarenpreisen etwa bei Orangen sowie hohen Energie- und Lohnkosten erklärt. Der Mengenabsatz ist zuletzt deutlich gesunken, der Umsatz aber gestiegen. Auch neue Konsumentengewohnheiten spielen eine Rolle.

12 Prozent weniger Fruchtsäfte verkauft

Die Statistik des Fruchtsaftverbands (Basis sind von Mitgliedsbetrieben gemeldete Produktionsdaten) zeigt, dass der Markt für Säfte, Nektare, fruchthaltige Getränke und gespritzte Saftprodukte im Jahr 2025 deutlich unter Druck geraten ist. Mit einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber 2024 verlor der Markt über alle Produktgruppen hinweg spürbar an Volumen.

Umsatz ist deutlich gestiegen

Geht man im zehnjährigen Vergleich sowohl bei Absatz und Umsatz fürs Jahr 2016 vom Wert 100 aus, so lag der Umsatz 2025 bei 132, der Absatz allerdings lediglich bei 76. Das zeigt eine starke Auseinanderentwicklung im heimischen Markt - erkennbar weniger Absatz, erkennbar mehr Umsatz.

"Der Fruchtsaftmarkt hat sich inhaltlich massiv weiterentwickelt: weg vom Standard, hin zu Differenzierung, Innovation und Mehrwert", heißt es von den Herstellern zur APA. Beim Export, der für einige heimische Erzeuger besonders wichtig ist, geht die Schere nicht ganz so deutlich auseinander.