Was der EU-Freihandelsdeal mit Indonesien bringt

Nach fast zehn Jahren Verhandlungen stieg am Wochenende weißer Rauch auf: Die Europäische Union (EU) und Indonesien einigten sich auf politischer Ebene auf das Freihandelsabkommen CEPA. Der Deal ging angesichts der Zollwirren mit den USA fast unter, steht aber in einem direkten Zusammenhang. „Wir leben in turbulenten Zeiten und wenn wirtschaftliche Unsicherheit auf geopolitische Unbeständigkeit trifft, müssen Partner wie wir enger zusammenrücken“, kommentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Abkommen. Dieses werde „mehr Möglichkeiten in wichtigen Industrien, in der Landwirtschaft, bei der Automobilbranche und Dienstleistungen schaffen“, sagte sie. Unterzeichnet werden soll CEPA offiziell im September.