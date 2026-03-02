Jede zweite Frau erlebt im Job Benachteiligung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Thema Gleichstellung wird in Österreichs Unternehmen mehr und mehr zur Randnotiz. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten verliert die Förderung von Frauen in der österreichischen Wirtschaft an Priorität. Eine Befragung von Deloitte Österreich anlässlich des zum Weltfrauentags unter 615 Unternehmensvertretern zeigt, dass die Karrierechancen von Frauen zunehmend pessimistischer eingeschätzt werden. 18 Prozent der Firmen legen ihren Fokus aktuell auf andere Themenbereiche, Diversitätsziele rücken in den Hintergrund.

In der Praxis gibt fast jede zweite befragte Frau (49 Prozent) an, sich im Berufsleben aufgrund ihres Geschlechts bereits benachteiligt gefühlt zu haben. Laut der Erhebung gehen aktuell nur noch 45 Prozent der Befragten davon aus, dass Frauen unabhängig vom Beschäftigungsausmaß gleiche Aufstiegschancen haben wie Männer. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 50 Prozent. Karriere oft nur bei Vollzeitbeschäftigung möglich 46 Prozent der befragten Betriebe planen keine Erhöhung des Frauenanteils im Top-Management. Als Begründung wird oftmals ein Mangel an qualifizierten Kandidatinnen genannt. Elisabeth Hornberger, Expertin bei Deloitte Österreich, verweist hingegen auf bestehende Barrieren: "Vielmehr zeigen sich auch hier strukturelle Barrieren, insbesondere in der Rekrutierung und Karriereentwicklung von Frauen". So verknüpft ein Drittel der Unternehmen Karrierechancen weiterhin mit einer Vollzeitbeschäftigung.