Analyse: 62 Prozent der Frauen arbeiten in "Frauenberufen"

Die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen - nämlich 62 Prozent - arbeitet in "Frauenberufen", die Mehrheit der Männer - 57 Prozent - in "Männerberufen". Das zeigt eine Analyse des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts anlässlich des Equal Pay Days am 11. Februar, der auf eine geschlechterbasierte Lohnlücke von 11,5 Prozent aufmerksam macht. Nur acht Prozent der Frauen arbeiten in den durchschnittlich besser bezahlten Männerberufen, 14 Prozent der Männer in Frauenberufen.

Definiert werden Männer- und Frauenberufe als solche, in denen der Männer- oder Frauenanteil bei über 70 Prozent liegt. Frauenberufe umfassen dabei zum Beispiel Handel, Pflege, Reinigung und Bildung; Männerberufe Industrie, Bau, IT und Transportwesen. +

In Mischberufen sind Frauen und Männer in ähnlichem Ausmaß beschäftigt. Beinahe ausgeglichene Geschlechterverhältnisse gibt es etwa unter den Juristinnen und Juristen, Ärztinnen und Ärzten sowie Architektinnen und Architekten.