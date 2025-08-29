Flugverbindung Linz-Frankfurt wird angeblich eingestellt

Die befürchtete Einstellung der Flugverbindung Linz-Frankfurt durch die Austrian Airlines (AUA) dürfte Realität werden, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten am Freitagabend online. Demnach soll das Aus für die Route kommende Woche bekannt gegeben werden. Selbst hohe Subventionen des Landes würden daran wohl nichts ändern, heißt es in dem Bericht.

Demnach ist die Entscheidung Teil der laufenden Umstrukturierung der Lufthansa-Gruppe, zu der die AUA gehört. Betroffen sein könnten demnach nicht nur Linz, sondern auch weitere Regionalflughäfen sowie Verbindungen ab Wien.