Flughafen Linz: Aus für wichtige Frachtflüge droht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In die intensiv geführte Debatte um die Entwicklung des Linzer Flughafens ist nun auch noch die Frage zur Zukunft des Luftfrachtgeschäfts geplatzt. Das Passagiergeschäft läuft ohnehin schleppend, nun könnte sich zudem Turkisch Cargo als einer von zwei Frachtfliegergesellschaften vom Airport verabschieden, berichteten ORF und Kronen Zeitung. Turkish fliegt derzeit vier Mal pro Woche von Linz nach Istanbul und zurück, doch gibt es Verhandlungen, nach Wien zu wechseln.

Würde Turkish Cargo ausfallen, wäre am Linzer Aiport nur noch DHL Express mit Fracht unterwegs. Konkret sei aber noch nichts; die Verhandlungen seien zuletzt auf die lange Bank geschoben worden, so der ORF-OÖ. Die Airline betreibt laut Krone in Wien einen zentralen Standort. Daher sei eine Zusammenführung der Austro-Aktivitäten Thema. Branchenkenner Kurt Hofmann wisse über entsprechende Überlegungen Bescheid und verweise auf Effizienz- und Kostendruck innerhalb der Airline, so die Zeitung. Rund 50.000 Tonnen Luftfrachtkaufkommen per anno Voriges Jahr wurden gegenüber 2023 um zehn Prozent mehr Fracht abgewickelt. Das Luftfrachtaufkommen wird mit rund 50.000 Tonnen beziffert.