Eine neue Studie der Reiseplattform Holidu analysierte die meistgenutzten Flughäfen Europas mit Blick auf die Nutzerbewertungen bei Google Maps. Grundlage waren zwei Kennzahlen: die durchschnittliche Sternebewertung und die Anzahl der Rezensionen pro Flughafen.

Flughafen Istanbul ist Sieger Laut Auswertung liegt der Flughafen Istanbul (Türkei) mit 4,4 Sternen bei über 100.000 Rezensionen auf Platz 1. Gelobt werden moderne Architektur, effiziente Abfertigung und Kundenkomfort. Direkt dahinter auf Platz 2 rangieren der Flughafen Porto in Portugal (auch als Flughafen Francisco Sá Carneiro bekannt) mit ebenfalls 4,4 Sternen bei etwa 26.600 Bewertungen sowie der Flughafen Helsinki‑Vantaa (Finnland) mit ebenfalls rund 4,4 Sternen und knapp 18.000 Bewertungen. Der Schweizer Flughafen Zürich belegt in dieser Liste Platz 5 mit 4,3 Sternen bei rund 26.300 Bewertungen.

Die Top 25 im Überblick Flughafen Istanbul, Türkei Flughafen Francisco Sá Carneiro, Porto, Portugal Flughafen Helsinki-Vantaa, Finnland Flughafen Kopenhagen, Dänemark Flughafen Zürich, Schweiz Flughafen Amsterdam Schiphol, Niederlande Flughafen München, Deutschland Flughafen Wien-Schwechat, Österreich Flughafen London Heathrow, Großbritannien Flughafen Frankfurt am Main, Deutschland Flughafen Barcelona-El Prat, Spanien Flughafen Lissabon, Portugal Flughafen Madrid-Barajas, Spanien Flughafen Oslo Gardermoen, Norwegen Flughafen Stockholm Arlanda, Schweden Flughafen Paris Charles de Gaulle, Frankreich Flughafen Mailand Malpensa, Italien Flughafen Rom Fiumicino, Italien Flughafen Dublin, Irland Flughafen Oslo Torp Sandefjord, Norwegen Flughafen Budapest, Ungarn Flughafen Warschau Chopin, Polen Flughafen Brüssel, Belgien Flughafen Athen Eleftherios Venizelos, Griechenland Flughafen Heraklion, Kreta, Griechenland

Wo steht der Flughafen Wien Schwechat? Für Österreich ist natürlich spannend, wie der Flughafen Wien im Vergleich abschneidet. Wien belegt dabei Platz 8 mit einem Punktestand von 189. Dieser Wert zeigt: Wien zählt bereits zu den besseren europäischen Flughäfen – jedoch nicht zur absoluten Spitze, wie sie etwa Istanbul, Porto oder Zürich besetzen.