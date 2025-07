Lokale Suchmaschinenoptimierung: Ein Leitfaden für mehr Sichtbarkeit in Google Maps und Suche

Stellen Sie sich vor, ein potenzieller Kunde ist nur wenige Straßen von Ihrem Geschäft entfernt und sucht auf seinem Smartphone nach "Café in meiner Nähe" oder "Fahrradreparatur in [Ihr Stadtteil]". Wird Ihr Unternehmen in den Suchergebnissen ganz oben angezeigt? Wenn nicht, entgeht Ihnen eine riesige Chance.