Wirtschaft

"Bereits jetzt schwierig": Sorge um Engpässe bei Kerosin-Versorgung

Lufthansa warnt vor möglichen Kerosin-Engpässen, insbesondere an asiatischen Flughäfen, bei anhaltendem Nahost-Konflikt.
04.04.2026, 08:20

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Riga International Airport of Latvia

Der Lufthansa-Konzern befürchtet, dass es im Falle eines länger anhaltenden Kriegs in Nahost zu Engpässen bei der Kerosin-Versorgung kommen könnte. "Die Frage der Verfügbarkeit von Flugkraftstoff ist an einigen asiatischen Flughäfen bereits jetzt schwierig", sagte Grazia Vittadini, Vorständin für Technik, IT und Innovation, im Interview mit der Welt am Sonntag laut Vorabbericht.

Flugreisen: Drastischer Anstieg des Kerosinpreises

Je länger die Straße von Hormus blockiert bleibt, desto kritischer kann die Versorgungssicherheit mit Kerosin werden", so die Lufthansa-Managerin weiter. Weil die Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr sicher zu passieren ist, führen Lieferengpässe schon jetzt zu einem drastischen Anstieg der Kerosinpreise, teilweise um mehr als 100 Prozent.

Verdoppelte Kerosinpreise: Fliegen wegen Iran-Kriegs immer teurer

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe seien dagegen nur teilweise abgesichert, so Vittadini. "Für unsere Passagier-Airlines wird der Ölpreisanstieg durch eine Absicherungsquote von 80 Prozent des Treibstoffbedarfs im laufenden Jahr noch weitgehend abgepuffert. Aber natürlich treffen auch uns die steigenden Kerosinpreise."

Agenturen, pres  | 

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