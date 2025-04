Ärger im Fitnessstudio: Versteckte Kosten und unfaire Kündigungsfristen

Die Auswahl an Fitnessstudios in Österreich ist groß. Um die Motivation schwarz auf weiß zu haben, schließen Kunden in der Regel längerfristige Verträge im Fitnesscenter ihrer Wahl ab. Jedoch sind nicht alle Vertragsbedingungen fair und rechtlich zulässig. Der Verbraucherschutz verweist auf typische Vertragsfallen, auf die geachtet werden soll.