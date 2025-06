Fitch stuft Rating von Österreich herunter

Das Haushaltsdefizit sollte - so die aktuelle Fitch-Prognose - heuer auf 4,3 Prozent und nächstes Jahr auf 3,9 Prozent des BIP reduzieren. Damit sei man optimistischer als die Regierung, aber pessimistischer als die Ratingagentur im Jänner dieses Jahres, teilte Fitch weiters mit.

Die Ratingagentur verwies in ihrer Begründung unter anderem auf das Haushaltsdefizit für 2024 von 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit lag es deutlich über der Fitch-Prognose von 3,7 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP angesichts dieser neuen Ausgangssituation mittelfristig weiter ansteigen wird, trotz des umfangreichen Haushaltskonsolidierungsprogramms der neuen Regierung", merkte Fitch an.

Bemühen der neuen Regierung gelobt

Allerdings wurden die Bemühungen der neuen Regierung gewürdigt, das Defizit in den Griff zu bekommen. "Das Programm ist klar spezifiziert und so konzipiert, dass seine Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft so gering wie möglich gehalten werden, wodurch einige Umsetzungsrisiken verringert werden", ergänzte Fitch. "Eine anhaltende Wirtschaftsschwäche stellt jedoch eine erhebliche Bedrohung für das Einnahmenwachstum dar und könnte diese Konsolidierungsbemühungen untergraben."

Allerdings sei eine steigende Staatsverschuldung zu erwarten, die sich erst zwischen 2027 und 2029 auf 86 Prozent des Bruttoinlandsprodukts stabilisieren werde.