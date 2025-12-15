Fiskalratspräsident Badelt: "Leute, strengt’s euch noch mehr an"

Im Zuge der Finanzkrise erreichte Österreichs Schuldenberg 2015 mit 85,6 Prozent vom BIP den bisherigen Höchststand. Bis 2019 gelang eine Reduktion auf 71 Prozent. Doch Pandemie und Inflationskrise haben tiefrote Spuren im Staatshaushalt hinterlassen. Der Schuldenberg wächst seit 2020 wieder und dürfte bis 2029 den historischen Höchststand von 87,8 Prozent erreichen – so nicht „umgehend, ambitioniert und zielgerichtet“ gegen gesteuert wird. Darauf hat der Fiskalrat und sein Präsident Christoph Badelt am Montag mehr als deutlich hingewiesen.

Die Defizite bleiben laut Fiskalrat bis 2029 bei rund vier Prozent und damit viel zu hoch. Zum Abbau des Schuldenberges bräuchte es halb so hohe Defizite. Dabei fehlen selbst zur Erreichung des Maastricht-Limits von drei Prozent je nach Rechnung fünf bis knapp neun Milliarden Euro. Die Experten sagen: An „erhöhten Konsolidierungsanstrengungen“, einem „strikten Budgetvollzug“ und einer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden „abgestimmten Strategie“ führt kein Weg vorbei. Steigende Lebenserwartung Angesichts der tristen budgetären Situation springt der Fiskalrat auch in den Empfehlungen über den eigenen Schatten. Es ist ja auch kein Aufschwung in Sicht, der die Misere von selbst lösen würde. Unter dem Titel „Strukturreformen einleiten und umsetzen“ sprechen die Experten erstmalig von nötigen „Pensionsreformmaßnahmen im Licht der steigenden Lebenserwartung“. Womit frei übersetzt nichts anderes gemeint ist, als eine nötige Anhebung des Pensionsantrittsalters. Was aufs Erste wie eine alte Leier klingt, ist für das zwischen Rot und Schwarz ausgewogen besetzte Gremium eine kleine Sensation.