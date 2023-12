Firmenpleiten sind heuer stark gestiegen: Passiva 8,53 Milliarden Euro

Immer mehr Unternehmen stehen in Österreich nach Hochrechnung des Kreditschutzverbands KSV1870 vor einer Insolvenz. Die Zahl der AntrĂ€ge stieg 2023 im Vorjahresvergleich um 13 Prozent, wie die GlĂ€ubigerschĂŒtzer am Mittwoch mitteilten. Betroffen sind 5.401 Unternehmen, das entspricht 15 Firmenpleiten pro Tag und so vielen FĂ€llen wie zuletzt vor zehn Jahren. Auch die vorlĂ€ufigen Passiva seien nicht zuletzt wegen der Pleite der Signa Holding GmbH massiv gestiegen, hieß es.

Konkret erhöhten sich laut SchĂ€tzungen des KSV1870 die vorlĂ€ufigen Passiva um 286 Prozent auf rund 8,53 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist auf die bisher grĂ¶ĂŸte Firmenpleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte zurĂŒckzufĂŒhren - die Insolvenz der Signa Holding. Hier stehen rund 5 Mrd. Euro an Verbindlichkeiten zu Buche. Aber auch ohne der Signa Holding wĂŒrden die geschĂ€tzten Passiva mit 3,26 Mrd. Euro um rund die HĂ€lfte ĂŒber dem Vorjahresniveau liegen, so der Kreditschutzverband.

„Das zeigt, dass die Insolvenzen in Österreich nicht mehr so kleinteilig sind, sondern schon an Masse auch dazugewinnen“, sagte Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz beim KSV1870, bei der PrĂ€sentation der Zahlen in Wien. Ein Plus von 45 Prozent auf 22.500 verzeichnete demnach auch die Anzahl der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - hier spiele die Kika/Leiner-Pleite rein, so Götze. Ebenfalls einen Anstieg habe es bei den GlĂ€ubigern um 41 Prozent auf rund 45.000 gegeben.

„Die aktuelle Situation ist, dass wir hohe Insolvenzzahlen haben, aber es ist nicht alarmierend“, erklĂ€rte Götze weiter. So betrug die Insolvenzquote vor zwanzig Jahren rund zwei Prozent, heute liege sie bei 1,2 Prozent, zog er den Vergleich. „Das Negative ist, wir haben noch viel zu viele nicht eröffnete Insolvenzen“, zeigte er sich ĂŒber ein Plus gegenĂŒber dem Vorjahr von acht Prozent auf rund 2.000 nicht eröffnete Verfahren besorgt. Ein Anstieg von 16 Prozent bei den eröffneten Insolvenzen auf 3.378 Verfahren wertete Götze allerdings als „gute Nachricht“.