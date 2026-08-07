Leichter Rückgang bei Firmenpleiten in Österreich

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Im zweiten Quartal 2026 gab es in Österreich weniger Firmenpleiten als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Insolvenzen fiel um 3 Prozent auf 1.668 Pleiten, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal gab es einen Rückgang um 4,1 Prozent. Am stärksten betroffen waren der Dienstleistungsbereich, der Handel und die Baubranche.

Bei den Finanzdienstleistungen/sonstigen Dienstleistungen fielen im zweiten Jahresviertel 489 Insolvenzen an, im Handel waren es 262 und im Bau 260. Auch die Sparte Beherbergung und Gastronomie (246) war stärker betroffen. In der Sachgütererzeugung (94) sowie im Bereich Information und Kommunikation (61) gab es dagegen vergleichsweise wenige Pleiten.