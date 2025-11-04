„Likes statt Lizenz“: So gefährlich sind die "Finfluencer"

„Ich war 16 und wollte wissen, wie ich bis 18 zu Geld kommen kann“, erzählt Dilyara, Schülerin an der Bundeshandelsakademie Wien 10. Der für sie logische Zugang: Instagram und TikTok.

„Ich chattete lange mit einem Mädchen aus Deutschland, wir haben vielleicht ein halbes Jahr lang kommuniziert. Dann wollte sie, dass ich ihr die Bankdaten meiner Mutter schicke. Da war ich dann schnell raus“, schildert sie ihre Erfahrungen mit einer mutmaßlichen Betrügerin aus den Weiten des Internets.

Studien zeigen, der Kapitalmarkt wird immer jünger: 25 Prozent aller Anleger in Aktien, Kryptos & Co in Österreich sind mittlerweile unter 30. Und 80 Prozent dieser unter 30-Jährigen investieren online und ohne vorherige Beratung.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat sich deshalb in Kooperation mit der WU Wien zur Aufgabe gemacht, die Finanzbildung in Österreich zu verbessern. Es gilt, „Fake Tipps“ von seriösen Angeboten zu unterschieden. Finanzbildung stehe auch für „Freiheit und Unabhängigkeit“, wie FMA-Expertin Fiona Springer erklärt.