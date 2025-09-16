Neue Finanzvorständin für Pierer Mobility und KTM

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die ehemalige AT&S-Vorständin Petra Preining ist ab sofort neue Finanzvorständin der KTM-Mutter Pierer Mobility und der KTM AG. Die CFO-Bestellung bis 31. Dezember 2028 sei dem Beschluss des Aufsichtsrats gefolgt, den Vorstand um diese Position zu erweitern, teilte Pierer Mobility am Dienstag in einer Aussendung mit.

Preining übernimmt die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations und IT. Von 2022 bis August 2025 war sie AT&S-Finanzvorständin, davor in gleicher Position bei der Semperit AG Holding. In früheren Jahren war Preining beruflich bei der B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever aktiv.