Zweiter Neustart: KTM fährt seine Werke wieder hoch

Beim Motorradhersteller KTM läuft in den Stammwerken in Mattighofen und Munderfing heute, Montag, die Produktion wieder an. Alle rund 1.000 Mitarbeiter kehren in den Normalbetrieb zurück.

In allen Produktionsbereichen wird in Tagschichten mit 5-Tage-Woche in Vollzeitbeschäftigung gearbeitet. Die derzeit noch geltende Betriebsvereinbarung endet für Angestellte und Arbeiter planmäßig mit Ende Juli. Die Produktion wird ab 28. Juli ohne Unterbrechung bis zur regulären Weihnachtspause laufen – eine Sommerpause ist nicht mehr vorgesehen. Auch die Lieferketten sind vollständig reaktiviert.