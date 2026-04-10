Feuerwehrausrüster Rosenbauer kehrt auf die Erfolgsspur zurück

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer (4.900 Mitarbeiter) blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner 160-jährigen Unternehmensgeschichte zurück. Im Vorjahr steigerte der börsennotierte Konzern mit Sitz in Leonding sein Periodenergebnis um 82,2 Prozent auf 54,3 Millionen Euro.

Der Gewinn vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 54,7 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 5,9 Prozent. Der Umsatz wuchs von 1,31 Milliarden auf 1,43 Milliarden Euro.

„Der Rekordumsatz, die Ergebnisverdoppelung und die halbierte Verschuldung zeigen unsere wiedergewonnene Stärke“, erklärte Konzernchef Robert Ottel. Für das laufende Jahr gibt sich das Management zuversichtlich. Heuer werden 1,6 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von mehr als sechs Prozent angepeilt.

Die Auftragslage sei gut, die Auslastung hoch. Der Auftragsbestand beträgt 2,35 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote stieg von 16,6 auf 27,8 Prozent. Trotz geopolitischer Spannungen ortet der Feuerwehrausrüster kaum Belastungen für sein Geschäft.