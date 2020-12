Fed verzichtet auf neue Konjunkturspritze

"Das ist eine starke Botschaft", sagte Powell. Die Notenbank werde alle ihre Instrumente in der Krise nutzen, bis "die Arbeit gut und wirklich" erledigt sei. "Angesichts der weiter schwierigen Pandemie-Lage in den USA dürfte die Bedingung für einen Exit aus den Käufen mindestens bis Ende kommenden Jahres noch nicht erfüllt sein", schätzt LBBW-Chefökonom Uwe Burkert.

Hoffnung auf Impfstoff

In der Hoffnung, dass sich mit einem Impfstoff die wirtschaftliche Erholung deutlich beschleunige, habe die US-Notenbank "auf Zeit gespielt", so das Fazit von Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Die Europäische Zentralbank hatte ihre Corona-Hilfen jüngst massiv aufgestockt. Daher gab es an den Finanzmärkten gewisse Erwartungen, dass auch die Fed nachziehen würde. "Da sich allerdings die US-Wirtschaft in Anbetracht der widrigen Umstände verhältnismäßig gut schlägt, sah Powell keine Notwendigkeit zu handeln. Der Fed-Chef wirft den Ball vielmehr in das Feld der Washingtoner Politik", so Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank.