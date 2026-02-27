2025 wurden über 10.000 gefälschte Geldscheine eingezogen

2025 wurden weniger gefälschte Banknoten als im Vorjahr eingezogen. Laut der aktuellen Statistik der Österreichischen Nationalbank (OeNB) wurden im vergangenen Jahr 10.089 Falschgeld-Scheine aus dem Umlauf sichergestellt. Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber 2024.

Welcher Schein am häufigsten gefälscht wird

Der am häufigsten gefälschte Schein bleibt nach wie vor der 50-Euro-Schein mit 5.851 sichergestellten Fälschungen. 58 Prozent der Falschgeldfälle waren somit die orangenen 50-Banknoten. Darauf folgen 20-Euro-Scheine mit 18 Prozent. Am dritthäufigsten wurde die 100-Euro-Banknote eingezogen (13 Prozent).

Das größte Falschgeldaufkommen war in Wien, wo mit 5.061 die meisten Fälschungen gemeldet wurden. Platz zwei ist Niederösterreich und Platz drei ist Oberösterreich. Der entstandene Schaden, also Geld das zum Beispiel im Handel verwendet wurde, belief sich 2025 auf 610.870 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 9 Prozent zum Vorjahr. Zusätzlich stellte die Polizei insgesamt weitere 13.614 Fälschungen sicher, bevor diese für Zahlungen verwendet werden konnten.