Scrollt man auf der Seite weiter nach unten, fallen erste Unregelmäßigkeiten auf. So hat etwa eine der Frauen sechs Finger an einer Hand. Ein Indiz dafür, dass das Bild mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde. Und das liegt nahe: Denn in der Realität gibt es wohl weder die beiden Frauen noch die Wiener Innenstadtboutique Cécile.

Es handelt sich bei dem Webshop um einen sogenannten Ghost Store (zu Deutsch: Geistergeschäft). Diese locken Kunden hauptsächlich über Social-Media-Werbung, etwa auf Facebook oder Instagram , auf ihre Websites. Dort vermitteln sie fälschlicherweise den Eindruck, es handle sich um ein Traditionsunternehmen mit Sitz in Österreich. Eine betrügerische Masche , um Konsumenten zu täuschen.

Bilder und Text auf der Website wirken KI-generiert . Indizien dafür sind generische Werbefloskeln und sechs Finger an einer Hand.

Bei Cécile verweist das Impressum auf eine deutsche Firma . Die Website mit denselben Produkten und Bildern gibt es auch in anderen europäischen Ländern , etwa in der Schweiz, wo die vermeintliche Boutique Léora heißen soll.

Trefelik verweist etwa auch auf Shops wie den Lampenhandel Lumelia, bei dem im Impressum eine Adresse in der chinesischen Stadt Chaozhou angegeben ist. Bei anderen Ghost Shops sucht man das - für Unternehmen eigentlich verpflichtende - Impressum vergeblich. So etwa beim Kleidershop Schneider Salzburg, der ebenfalls mit KI-generierten Bildern und einem Fake-Geschäftslokal wirbt.

Rainer Trefelik , Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) , kritisiert die Fake-Shops: "Sie werben mit Abverkauf wegen Geschäftsauflösung oder Ähnlichem. Doch in Wahrheit gibt es diese Geschäfte gar nicht und hat sie auch nie gegeben." Stattdessen stammen die dahinterstehenden Unternehmen aus dem Ausland, meist aus China.

Website-Design und Bilder sind beim Schweizer Pendant dieselben. Nur der Name der Boutique unterscheidet sich.

Und das sei vor allem hinsichtlich der immer mächtiger werdenden ausländischen Onlineshops problematisch. 2024 gingen 65 Prozent der Online-Ausgaben aus Österreich an ausländische Händler. Vor allem chinesische Plattformen wie Shein, Aliexpress oder Temu erreichten dabei ein großes Plus.

41 Prozent der Österreicher haben im vergangenen Jahr bei einer asiatischen Online-Plattform eingekauft, wie eine Studie der Johannes Kepler Universität im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel ergab. Vor allem der chinesische Billigshop Temu verzeichnet ein rasantes Wachstum - und das über alle Alterskohorten hinweg.

Chinashops bei Jungen fast so beliebt wie Amazon

Am beliebtesten sind die asiatischen Anbieter bei den jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Bei ihnen waren Shein, Temu und Co 2024 fast gleichauf mit dem dominanten US-Riesen Amazon. "Und der nächste Gamechanger aus China steht bereits in den Startlöchern", sagt Trefelik, und meint den Onlineshop des Sozialen Netzwerks Tiktok.

Diesen gibt es in Österreich zwar bislang nicht, jedoch ist er seit 2023 in den USA und seit 2024 in Großbritannien wirtschaftlich sehr erfolgreich. Seit März 2025 kann auch im Nachbarland Deutschland über Tiktok geshoppt werden.