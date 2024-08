Gestreckt, gefälscht, gepanscht: Der Schwindel mit dem Olivenöl

Krebserregende Stoffe

Bei diesen Vorkontrollen wären das Hauptproblem neben Verunreinigungen und Mischungen auch spezielle Kontaminationen mit sogenannten aromatischen Kohlenwasserstoffen (Mineralölanteile), die in hohen Dosen sogar krebserregend sein können. Solche chemischen Verbindungen kommen freilich unabsichtlich in das Öl: „Diese Verunreinigungen stammen beispielsweise von den geölten Förderbändern in alten Produktionsanalgen, über die die Oliven laufen“, umreißt der Experte das Problem. Die verunreinigten Olivenöle würden aber rechtzeitig durch die Eigenkontrollen der Lebensmittelketten bzw bei behördlichen Kontrollen entdeckt, noch bevor sie ins Regal kommen. Dass Öle gestreckt werden, haben Günther Bonn und sein Institut bisher erst einmal gesehen: „Das ist aber auch wirklich kriminell und gerade deshalb sind die Kontrollen auch so wichtig“, so Bonn.