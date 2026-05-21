Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta hat am Mittwoch mit der Umsetzung einer großen Entlassungswelle begonnen. Mitarbeiter des Unternehmens in Singapur gehörten zu den ersten Betroffenen, die über den Verlust ihres Arbeitsplatzes informiert wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Meta hatte vor rund einem Monat angekündigt, 8.000 Beschäftigte und damit fast zehn Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Zudem will das Unternehmen 6.000 freie Stellen nicht neu besetzen. 7.000 Mitarbeiter sollen außerdem versetzt werden, um Posten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu übernehmen. Meta investiert derzeit massiv in KI: Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit Investitionsausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar.