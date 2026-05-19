Meta baut wegen KI-Fokus zahlreiche Stellen ab

Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant einem internen Schreiben zufolge den Abbau von zehn Prozent seiner weltweiten Belegschaft und einen weitreichenden Umbau mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Die Kündigungen sollen am Mittwoch ausgesprochen werden, wie aus einem Dokument vom Montag hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.