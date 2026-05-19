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Meta baut wegen KI-Fokus zahlreiche Stellen ab
Rund 7.000 Beschäftigte sollen in neue KI-Projekte wechseln. Zudem sollen Führungspositionen gestrichen werden.
Zusammenfassung
- Meta plant laut internem Schreiben den Abbau von zehn Prozent der weltweiten Belegschaft.
- 7.000 Beschäftigte sollen in neue KI-Projekte wechseln, Führungspositionen werden gestrichen.
- Der Konzern setzt auf flachere Hierarchien und agilere Teams, um die Produktivität zu steigern.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant einem internen Schreiben zufolge den Abbau von zehn Prozent seiner weltweiten Belegschaft und einen weitreichenden Umbau mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Die Kündigungen sollen am Mittwoch ausgesprochen werden, wie aus einem Dokument vom Montag hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.
Streichung von Führungspositionen
Personalchefin Janelle Gale kündigte darin zudem organisatorische Veränderungen an. So sollen 7.000 Beschäftigte in neue KI-Projekte wechseln und Führungspositionen gestrichen werden, um flachere Hierarchien sowie kleinere, agilere Teams zu schaffen. Dies werde das Unternehmen produktiver machen, erklärte Gale.
Meta lehnte eine Stellungnahme ab.
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