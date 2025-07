EZB legt Zinspause ein, Leitzins bleibt konstant bei 2,0 Prozent

In der EZB gibt es aktuell größere personelle Veränderungen im Rat der Chefs der nationalen Notenbanken. Aus heimischer Sicht betrifft das vor allem Gouverneur Robert Holzmann, der am Donnerstag bei seiner letzten Zinssitzung war. Im September wird Ex-Wirtschaftsminister Martin Kocher seinen Platz im EZB-Rat einnehmen.

In EZB-Beobachterkreisen wird spekuliert, ob sich der Kurs der Zentralbank ändern wird, wenn „Falken“ wie Holzmann ausscheiden und durch Pragmatiker wie Kocher ersetzt werden. Als Falke gelten im Fachjargon jene Notenbanker, die stets für eine besonders restriktive Geldpolitik eintreten. So war es Holzmann, der im Juni 2024 als Einziger gegen die erste Zinssenkung nach dem Abebben des Inflationsschocks gestimmt hat.

Dem KURIER übermittelte Holzmann ein Statement zu seiner Zeit in der EZB. Er blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Holzmann: "Für mich persönlich stellte es eine faszinierende Erfahrung dar, sechs Jahre lang bei den geldpolitischen Entscheidungen des Euroraums mitgewirkt zu haben. Die Herausforderungen gestalteten sich hierbei durchaus groß und vielfältig: Pandemie, Angriffskrieg, ein plötzliches Ansteigen der Inflation in den zweistelligen Bereich. Letztlich ist es uns jedoch durch geldpolitisch konsequentes Handeln gelungen die Inflation im Euroraum wieder in kurzer Zeit auf den Zielwert von zwei Prozent zurückzuführen.“